تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. تفاصيل مشروع تنموي بين مصر وإيطاليا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ “توك شو” خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

لكل طبقات المجتمع| أحمد موسى: المشروعات الاستثمارية المنفذة من قبل الدولة تحقق المكاسب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفقة رأس الحكمة من أفضل العقود التي أبرمتها مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة تحقق مكاسب، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات استثمارية لكل طبقات المجتمع.. والدولة تنفذ مشروعات متنوعة لخدمة كل فئات المجتمع.



البورصة: هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن تذبذبات السوق الموازية للدولار أدت إلى تأثر البورصة.

وأشارت إلى أن هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكده أن استقرار الأسعار في الأسواق ينعكس إيجابيا على المواطن.

تصدير 5% من الكهرباء.. تفاصيل مشروع تنموي بين مصر وإيطاليا| فيديو

قال المهندس إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة، إن مصر تمتلك موقعا جغرافيا يميزها عن الدول الأخرى، ومنذ 2014 والقيادة السياسية حملت على عاتقها جعل الطاقة عنصرا تنمويا، ومشروع حياة كريمة عمل على إصلاح البنية التحتية للطاقة الجديدة والمتجددة على مستوى الجمهورية.



الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة للدولة.



تحرك عاجل من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية ومنها الأدوية.



تخفيض الأسعار تدريجيا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة على الهواء| فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن صفقة رأس الحكمة، قائلا: "الناس كان طلبها الوحيد إن الأسعار تنزل".



استثمارات أجنبية جيدة.. الحكومة تستعد لطرح منطقة رأس جميلة بـ شرم الشيخ للتطوير

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على صفقة مشروع رأس الحكمة، قائله: "قولنا قبل كده الفرج قريب إن شاء الله، خدوا بالكوا اللي بيحصل عندنا اسمه استثمار".

بعد مشروع رأس الحكمة.. رئيس الغرفة التجارية يعلن مفاجأة عن أسعار السلع

أشاد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية، بمشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة، قائلا:"صفقة تاريخية بمعنى الكلمة".

عمرو أديب: الدولار سعره نزل بسبب صفقة رأس الحكمة

علق الاعلامي عمرو اديب على الصفقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة ، قائلا :" كان ايه اللي هيحصل لو متمتش الصفقة دي كل حاجة بتتحرك بسبب الصفقة دي الدولار سعره اتحرك كتير ".

المالية تكشف مصير الأموال المستردة للدولة.. فيديو

كشف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، مصير الأموال المستردة للدولة.

نتنياهو يواجه ضغوطا كبيرة من أهالي المحتجزين فهل يرضخ للصفقة الجديدة؟.. خبير يوضح

قال أنس أبو عرقوب، الخبير في الشؤون الإسرائيلية إن جميع القرارات الخاصة بالحرب في قطاع غزة لبنيامين نتنياهو، هي فقط لمصلحته الشخصية والفرار من المحاسبة والفشل.