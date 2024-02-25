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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لكل طبقات المجتمع| أحمد موسى: المشروعات الاستثمارية المنفذة من قبل الدولة تحقق المكاسب

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفقة رأس الحكمة من أفضل العقود التي أبرمتها مصر.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أنه يجب عدم الانسياق وراء التشكيك في صفقة رأس الحكمة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مشروع رأس الحكمة مشروع عبقري للدولة المصرية، والعالم بأكمله يتحدث عن هذه الصفقة، مؤكدا أن صفقة رأس الحكمة مشروع عالمي على أرض مصر.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مؤسسات التمويل العالمية أشادت بصفقة رأس الحكمة، موضحا أن مصر والإمارات بينهما شراكة في مشروع صفقة رأس الحكمة، وهي شهادة ثقة للدولة واستقرار سياسي.

واسترسل الإعلامي أحمد موسى، أن هناك طلبات كثيرة للشراكة مع مصر في مشروعات استثمارية، والشراكة مع مصر في مشروعات استثمارية تنعكس على المواطن، والدولة تسير وفقا لمخطط مدروس لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل المشروعات الاستثمارية التي تنفذها الدولة تحقق مكاسب، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات استثمارية لكل طبقات المجتمع.. والدولة تنفذ مشروعات متنوعة لخدمة كل فئات المجتمع. 

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