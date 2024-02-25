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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جالانت يتوعد حزب الله.. أهدافنا واضحة: انسحاب الجماعة اللبنانية بالدبلوماسية أو بالحرب

صدى البلد

أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت عن نية إسرائيل تكثيف العمل العسكري ضد حزب الله في الشمال بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، مشدداً على مواصلة السعي بلا هوادة حتى ينسحب حزب الله ويتمكن السكان من العودة إلى ديارهم بأمان.

أكد جالانت، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية، أن أي وقف للأعمال العدائية في غزة لن يقلل من تصميم إسرائيل على مواجهة حزب الله في الشمال. وشدد على خطط تكثيف القوة النارية ضد حزب الله، مشيراً إلى النجاح في القضاء على القادة وتعطيل هيكلهم القيادي.

وقال جالانت: "إننا نخطط لزيادة القوة النارية ضد حزب الله، الذي لا يستطيع إيجاد بدائل للقادة الذين نقوم بتصفيتهم".

أوضح جالانت أن أهداف إسرائيل واضحة ومباشرة: انسحاب حزب الله إما عبر الوسائل الدبلوماسية أو بالقوة. تؤكد تصريحات جالانت التزام إسرائيل بمواصلة الضغط على حزب الله حتى يتم تقليص وجوده في المنطقة بشكل كبير.

وتأتي تصريحات جالانت وسط تصاعد التوترات في المنطقة، مع تأكيد إسرائيل تصميمها على مواجهة التهديدات الأمنية من مختلف الجبهات.

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