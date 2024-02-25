حقوق المنصورة تستضيف مفتى الجمهورية لمناقشة مستجدات نقل وزراعة الأعضاء البشرية

ينظم قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق جامعة المنصورة ندوة علمية تحت عنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية"، بحضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية .



وتناقش الندوة المستجدات الخاصة بمدى جواز الوصية بنقل الاعضاء بعد الوفاة، خاصة وان هذا الامر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل فتحا جديدا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الامراض المزمنة، بعيدا عن الاتجار فى الاعضاء البشرية.



وتنعقد الندوة فى كلية الحقوق يوم الأحد القادم الموافق 3 مارس، بحضور المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، وسوف يحاضر فيها كل من الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية و الدكتور احمد شوقى ابو خطوة، استاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الاسبق و المستشار الدكتور مجدى سلامة، رئيس محكمة جنايات الاسكندرية.جاء ذلك فى بيان إعلامى صادر عن جامعة المنصورة.

