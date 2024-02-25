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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة القاهرة: فرق عمل ميدانية لتعريف المواطنين بتيسيرات قانون المحال العامة

سيارة مركز تكنولوجي
سيارة مركز تكنولوجي متنقل

بدأت فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجي متنقل، اليوم /الأحد/، بالمرور على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء محافظة القاهرة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة 154 الذي يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال.

وأشاد المواطنون بالتيسيرات التي قدمتها محافظة القاهرة، والتى تتضمن انتقال الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجي إلى صاحب المحل في مكانه وتسلم المستندات المطلوبة لترخيص النشاط بالمجان ودون أي مقابل مادي؛ مثل مستخرج سجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكي له، مع منحه إيصالا يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأي قرار بالغلق لحين الانتهاء من إستكمال اجراءات الترخيص.

وفي هذا السياق، شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على ضرورة قيام مديري مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذي روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفي أسرع وقت.

وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون عن طريق فرق العمل التي سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة أحياء العاصمة.

وأكد عبد العال حرص المحافظة على استمرار كافة المحال في ممارسة أنشطتها والدخول في المنظومة القانونية التي أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون. 

يذكر أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون أية تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

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