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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسس شركة إنتاج خاصة .. رامي جمال يكشف تفاصيل أعماله القادمة

صدى البلد

قال الفنان رامي جمال أن سبب حماسه للأعمال القادمة، هو تأسيسه لشركة إنتاج خاصة به خلال الفترة الماضية. 

أضاف رامي جمال فى تصريحات تليفزيونية: أنه لأول مرة يطلق شركة إنتاج خاصة به ، لينتج هو جميع أعماله القادمة ، معلقة: "فكرة إنى بزرع فى أرضي دي عملالي حماس مختلف للشغل".

وعن الحفلات التى أحياها خلال الفترة الماضية، أعرب رامي جمال عن سعادته بها بسبب الأجواء وحب الجمهور له .

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وعلى صعيد متصل ، كشفت الفنان رامي جمال موعد طرح ألبومه الجديد، بعدما قدم عدد من الأغاني السينجل خلال الفترة الماضية، حققت نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية عبر يوتيوب. 

وقال رامي جمال في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيطرح ألبوما كاملا في عيد الفطر المبارك، وسيكون مزيج من الأغاني الحزينة والرومانسية. 

وعن الانتقادات التي تلقاها الفنانين خلال الفترة الماضية حول الغناء في السعودية مقابل مبالغ مالية كبيرة قال رامي جمال:" رامي جمال: مبناخذش في السعودية اكتر من اجرنا العادي.. كل فنان أجره معروف.. ودي حاجة كويسة إن يبقى في تقارب بين الدول العربية".

أحيا الفنان رامي جمال وكورال هارموني عربي، حفل غنائي  الخميس الماضي في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، وذلك لصالح إحدى شركات المحمول  الخاصة التي تطلق اصدارها الجديد في الشرق الأوسط.

وقدم رامي جمال لجمهوره أبرز أغانيه وأبرزهم غنية جيت متاخر، أغنية أوعديني  وأغنية بيهم كلهم ، وأغنية قمر و منور، أغنية بعده فارق، ولحظة بعادك وغيرها من الأغاني.

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