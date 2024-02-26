هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام..شاهد

شاركت الفنانة هية مجدي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هبة في الصور بإطلالة متميزة من كواليس تصوير إعلانها، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك معالجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.