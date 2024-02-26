لـ التجار.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إخفاء المنتجات المُعدة للبيع

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ، ومع اقتراب دخوله يسعى العديد من التجار مستغلى الأزمات إلى إخفاء أغلب السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي إلى إخفائها لتلك المواسم لبيعها بسعر أعلى من المعتاد .



في هذا الصدد ، أقر قانون حماية المستهلك، عقوبات مشددة لمواجهة الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، وكذلك كل من أخفى سلعة عن التداول.

لايفوتك ||



في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.



كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.