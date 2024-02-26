عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ التجار.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إخفاء المنتجات المُعدة للبيع

سلع استراتيجية
سلع استراتيجية

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك ، ومع اقتراب دخوله يسعى العديد من التجار مستغلى الأزمات إلى إخفاء أغلب السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي إلى إخفائها لتلك المواسم لبيعها بسعر أعلى من المعتاد .


في هذا الصدد ، أقر قانون حماية المستهلك، عقوبات مشددة لمواجهة الخداع والتلاعب بالمواطنين والإضرار بصحتهم، وكذلك كل من أخفى سلعة عن التداول.

 

لايفوتك ||

 

txt

سلع رمضان بأسعار مخفضة.. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

txt

بينهم السكر.. انخفاض أسعار 6 سلع غذائية عالميا خلال شهر يناير الماضي


في هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

شهر رمضان التجار السلع الاستراتيجية قانون حماية المستهلك حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

ترشيحاتنا

نداء عاجل لأمريكا.. أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على خطة نتنياهو لإجلاء المدنيين

بعد إسقاط طائرة بدون طيار.. جيش الاحتلال يهاجم أهدافا لحزب الله

مدحت عبد الهادي يكشف مفاجأة كبري عن صفقة الزمالك الجديدة

عشرات القتـ.لى في هجوم على مسجد ببوركينا فاسو

تعرضت للشحوط.. نجاح تسيير باخرة نيليه على متنها 34 سائحا بنهر النيل بالمنيا

هتقفوا لي في رزقي .. جريمة علنية بـ أسيوط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ