بينهم السكر.. انخفاض أسعار 6 سلع غذائية عالميا خلال شهر يناير الماضي

كشف تقرير السلع الغذائية العالمية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن انخفاض أسعار 6 سلع عالميا ” السكر الأبيض المكرر، القمح، الذرة الصفراء، والأرز غير المقشور، وزيت الصويا، والبن” خلال يناير الماضي.

ولفت إلى ارتفاع أسعار 3 سلع خلال الشهر الماضي وهم “السكر الخام، وزيت النخيل، والكاكاو”.

وأوضح التقرير الذي حصل “ صدى البلد” على نسخة منه، انخفاض أسعار السكر الأبيض المكرر خلال الشهر الماضي لتسجل نحو 640.72 دولار للطن مقارنة بشهر ديسمبر الماضي والتي سجلت فيه نحو 690,44 دولار ، بينما ارتفعت بمعدل سنوي 16.7% ومتوقع صعود حتى مارس المقبل، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة شيكاغو.

وأظهر التقرير ارتفاع أسعار السكر الخام المستخرج من قصب السكر أو بنجر السكر خلال يناير الماضي لتسجل نحو 498.46 دولار للطن في مقابل 489,87 دولار للطن خلال ديسمبر الماضي

كما ارتفعت بمعدل سنوي بنسبة 13.1%، مع ارتفاع متوقع حتى مارس، وفقا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استنادا على بورصة لندن.