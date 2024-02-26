جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض- جو أطلق من لبنان

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، أن جيش الاحتلال اعترض صاروخ أرض جو في مرج ابن عامر شمال إسرائيل أطلق من لبنان.

ومنذ قليل، أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي ومحيطه بشمال إسرائيل بالصواريخ.

وأكد في بيان عبر تليجرام، أن الصواريخ أصابت القوة "إصابة مباشرة"، فيما لم يرد حتى الآن أي تفاصيل من الجانب الإسرائيلي عن هذا القصف.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، شدد، الأحد، على أن العمليات الإسرائيلية ضد جماعة "حزب الله" في لبنان لن تتوقف، حتى وإن تم التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة.

وتفقّد الوزير الإسرائيلي مقر القيادة العسكرية الشمالية في صفد، الذي أصيب في وقت سابق من الشهر الحالي بصاروخ أطلق من جنوب لبنان، وأسفر عن قتل جندية إسرائيلية.

