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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استقالته .. أشتية: نحتاج تواصل فلسطيني - فلسطيني في هذه المرحلة

رئيس الوزراء الفلسطيني،
رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن هناك حاجة ملحة لتواصل فلسطيني فلسطيني خلال هذه المرحلة.

وأضاف أشتية في كلمة له اليوم الاثنين، أن المرحلة المقبلة تحتاج لإدارة السلطة لكافة الأراضي الفلسطينية مشيرا إلى أن "هذه المرحلة تحتاج لترتيبات حكومية وسياسية جديدة".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، أعلن أنه تقدم باستقالة الحكومة للرئيس محمود عباس.

وقال أشتية، إنه وضع استقالة الحكومة الفلسطينية تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأضاف أن السلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال حتى إقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية.

وأشار إلى أنه تقدم باستقالته خطيًا على ضوء المستجدات الراهنة، مؤكدًا أن الاحتلال تنصل من كل الاتفاقات الموقعة معه.

وتابع قوله "هناك جهود لتحويل السلطة إلى أداة إدارية ونحن لن نقبل بذلك".

وكانت مصادر مقربة من أشتية كشفت في وقت سابق حقيقة التقارير التي تتحدث عن تقديمه استقالته إلى الرئيس محمود عباس؛ مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة.

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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