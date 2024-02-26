فلسطين حرة.. طيار أمريكي يتضامن مع القضية بشكل مثير أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن

أضرم أحد أفراد القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، يوم أمس الأحد، وفقًا للقوات الجوية والسلطات المحلية، بحسب ما نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية.



قالت سي إن إن الإخبارية، أن إدارة شرطة العاصمة هرعت إلى المكان لمساعدة جهاز الخدمة السرية الأمريكي بعد أن أشعل الشخص النار في نفسه أمام السفارة الصهيونية حسبما ذكرت صحيفة واشنطن متروبوليتان.



وعرف الرجل نفسه على أنه آرون بوشنل وقال: "لن أكون متواطئاً في الإبادة الجماعية بعد الآن" قبل أن يستمر في القول إن ما يعتزم القيام به هو الحد الأدنى الواجب مقارنة بما يعانيه الفلسطينيون ثم وضع جهاز التسجيل على الأرض ثم سكب على نفسه سائلاً قابلا للإشتعال لتندلع النار في جسده ويصرخ "فلسطين حرة".



انهار بعدها الرجل ووقع أرضا ليهرع ضباط الشرطة لإخماد النيران التي تأكل جسده بطفايات الحريق.

وقالت روز رايلي المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية، لشبكة سي إن إن : "أستطيع أن أؤكد أن طيارًا في الخدمة أشعل النار في نفسه".



وبعدها تم نقله إلى مستشفى محلي ولا يزال في حالة حرجة.



في ديسمبر الماضي، أضرم شخص آخر النار في نفسه خارج القنصلية الإسرائيلية في أتلانتا، فيما قالت الشرطة إنه "على الأرجح عمل احتجاجي".



وقالت الشرطة وقتها إنه تم انتشال العلم الفلسطيني من مكان الحادث.

وتشن إسرائيل حربا في غزة، أدت إلى استشهاد ما يقرب من 30 ألف شخص.