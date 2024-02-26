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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صدمة عندما كَبُر.. رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

رجل يربي جرو اعتقد
رجل يربي جرو اعتقد أنه كلب| شاهد ماذا أصبح!

أحدث مقطع فيديو ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل كان يتجول بالغابة فعثر على جرو وحيدًا فاقدًا لوالدته فقرر أن يأخذه معه ويعتني به ظنًا منه أنه كلب لكنه صُدِم به عندما كبر.

أوضح مقطع الفيديو لقطات حية للجرو منذ الصغر حيث بدأ الرجل في إطعامه الحليب حتى جاء وقت تناوله للطعام فلوحظ أنه لا يأكل سوى اللحم النيئ مع احتساء شوربة لحم الضأن. 

لم يكن كلبًا

وأكد الرجل من خلال الفيديو أنه كان يلعب مع الجرو في حديقة منزله بشكل يومي ويعتني به بشدة، لكنه فوجئ به عندما كبر أنه ليس كلبًا بل كان ذئبًا!

وأوضح الرجل أن الذئب أصبح أكبر بعشر مرات مما كان عليه عندما كان طفلا، كما أنه يشتري له الكثير من الطعام المفضل لديه. 

وأشار الرجل إلى أنه أصبح صديقًا مقربًا للذئب ويشعر بالكثير من الأمان عندما يصطحبه للخارج.

رجل الغابة جرو كلب اللحم النيئ ذئب

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