البترول: تحالف مشترك بقيادة IDM يقتنص مناقصة خالدة بقيمة 200 مليون دولار

نجحت الشركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر IDM بقيادة تحالف مشترك مع كبري مصانع الخامات فى الفوز بمناقصة شركة خالدة للبترول بقيمة 200 مليون دولار لإدارة تصنيع و توريد 45 ألف طن سنوياً من مهمات حفر الآبار ومستلزماتها لمدة 3 سنوات وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التى تولى أهمية للتكامل بين الشركات الوطنية وتشجيع التصنيع المحلى.

وبحسب بيان رسمي لوزارة البترول، يعد هذا ثانى تحالف تقوده شركة IDM منذ بدء تطبيق شركات قطاع البترول المصرى لنظام الـــ VMI فى تعاقداتها والذى يستهدف منه تحقيق أقصى منفعة اقتصادية من مخزون مهمات الحفر بشركات الإنتاج.

حيث سبق وأن نجحت الشركة خلال عام 2023 فى الفوز بمناقصة شركة بتروبل بقيمة 150 مليون دولار لإدارة تصنيع وتوريد مهمات حفر الآبار ومستلزماتها لمدة 3 سنوات ، وذلك ضمن مساعى الشركة لأن تصبح المحور الرئيسى والإستراتيجى لإدارة مخزون شـركات قطاع البترول المصرى من مهمات حفر الآبار.