جيش الاحتلال: إطلاق صاروخ أرض جو من جنوب لبنان تجاه هدف إسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صاروخ أرض جو من جنوب لبنان تجاه هدف إسرائيلي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها وإدانتها الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإجلاء المدنيين كما أسماها؛ مؤكدة أنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء شعبنا من القطاع.



ووفقا لوكال الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم بأسره أنه ماض في عدوانه على أهلنا في قطاع غزة، وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح رغم كافة المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني".