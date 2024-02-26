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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد واقعة قت.ل مثيرة.. مخاوف في إيطاليا من تزايد جماعات طرد الأرواح الشريرة

الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية

أقدم رجل إيطالي على قتل زوجته وطفليه أثناء "طقوس لطرد الأرواح الشريرة" مما أثار مخاوف من تزايد أعداد الجماعات التي تؤمن بتلك الممارسات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز" البريطانية، اعترف جيوفاني باريكا، 54 عاما، وهو عامل بناء، بأنه قام بتقييد زوجته وأبنائه البالغين من العمر 5 و16 عاما وتعذيبهم بالحديد الحار مما أودي بحياتهم.

وقال باريكا للشرطة في مدينة باليرمو بجزيرة صقلية، إنه قتل أفراد عائلته بمساعدة شخصين، بحجة كانوا ممسوسين بالشياطين.

وحسبما ذكرت الصحيفة فقد تم القبض على باريكا والشريكين، وهما بائع شاي أعشاب ومدربة أسلوب حياة، للاشتباه في أنهما جزء من طائفة مكونة من 10 أعضاء وتؤمن بهذه الطقوس، بعد أن اتصل باريكا، الذي يقيم في بلدة ألتافيلا ميليتشا بالقرب من باليرمو، بالشرطة ليلة 11 فبراير، قائلا لهم: "تعالوا واقبضوا علي، لقد قتلت عائلتي".

وعندما حضرت الشرطة وجدت جثة زوجة الرجل محترقة ومدفونة في حديقة المنزل، في حين كانت جثتي الطفلين إيمانويل (5 أعوام)، وكيفن (16 عاما) في داخل البيت وبدت عليهما آثار التعذيب.

وذكر ديفيد مورجيا، الذي يدير قسم روما في منظمة "جريس"، وهي مجموعة بحثية كاثوليكية تتعقب تلك الجماعات، أن "هناك نمو مخيف في إيطاليا لهذه الطوائف، إذ ينضم لها أناس على مستوى تعليمي عال مثل المحامين والأكاديميين".

ولفت مورجيا إلى أن تلك الجماعات يمكن أن تتراوح من هواة طرد الأرواح الشريرة، وصولا إلى طوائف عبدة الشيطان الذين يزعمون أنهم قادرون على استدعاء الشياطين أو طردها.

وتابع:"هناك حوالي 250 طائفة في إيطاليا وهي في تزايد".

وقال رئيس مكتب منظمة "جريس" في مدينة باليرمو، توليو دي فيوري، إنه تلقى حولي ألف مكالمة على الخط الساخن الذي تم إنشائه قبل 5 أشهر، لافتا إلى أن الجريمة المروعة التي وقعت في صقلية "أدت إلى زيادة عدد المكالمات".

إيطاليا

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