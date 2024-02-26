كثافات مرورية مرتفعة في ميدان لبنان بالجيزة | فيديو

يشهد ميدان لبنان وعدد من المحاور الحيوية بمحافظة الجيزة كثافات مرورية مرتفعة خلال ساعة خروج الموظفين وطلاب المدارس ، وسط تواجد مكثف من رجال المرور لسحب الكثافات .

( حملات مرورية )

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ، و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16593) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(494 مخالفة السير بدون تراخيص.

(44) دراجة نارية مخالفة.

(9260 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(561) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

( حالة الطقس )

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين فبراير 26 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.