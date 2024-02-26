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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

العقار المهشم
العقار المهشم

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لفحص الانفجار الغاري داخل مخبز في منشأة ناصر والذي أسفر عن إصابة عامل وتهشم واجهة عقار ومحل .

 كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، والاستماع لأقوال العامل المصاب وصاحب المخبز والشهود من الأهالي .

تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بحدوث انفجار غازي داخل مخبز بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر .

علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بفرق الإنقاذ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة .

‏وتبين من الفحص حدوث انفجار في أنبوب الغاز داخل المخبز ، مما تسبب في إصابة أحد العمال في القدم ونقله للمستشفى ، وتهشم في واجهة العقار الذي يعلو المخبز ، وكذلك تحطم جدار في محل مجاور للخبز ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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IMG-20240226-WA0004
IMG-20240226-WA0003
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اصابة عامل انفجار غازي شرطة منشأة ناصر واقعة انفجار منشأة ناصر

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