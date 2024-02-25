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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ القاهرة يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة بالزيتون | صور

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال متابعة الأعمال

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إعادة الشىء لأصله بعد الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه قطر 800 ملي بمنزل كوبرى الحلمية اتجاه ميدان التجنيد بحي الزيتون.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغا يفيد بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي  شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح ، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وشدد محافظ القاهرة على الانتهاء من أعمال الرصف لعودة حركة المرور لطبيعتها  فى أسرع وقت ممكن .

رافق المحافظ فى جولته د . حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة .

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