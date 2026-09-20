قوات الاحتلال تقتحم قرية دير نظام شمال غرب رام الله عقب إطلاق النار

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن تصحيحًا للمعلومة يشير إلى أن العملية التي يجري الحديث عنها وقعت بالقرب من مستوطنة حلميش، شمال غرب مدينة رام الله، في منطقة تقع بين قريتي دير نظام والنبي صالح.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة أبوليلة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنطقة تضم نبعًا للمياه، وكان عدد من المستوطنين موجودين فيها عندما أطلق فلسطيني النار باتجاههم، ما أدى إلى إصابة أحد المستوطنين، قبل أن يفر منفذ العملية من المكان.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية فرضت طوقًا أمنيًا في عدد من القرى الواقعة شمال غرب مدينة رام الله، من بينها دير نظام والنبي صالح، كما أغلقت عددًا من الحواجز والمداخل المؤدية إلى مدينتي رام الله والبيرة، بينها حواجز عين سينيا وعطارة وبيت إيل، وغيرها من الحواجز التي تخضع لإغلاق وفتح بأوامر من القوات الإسرائيلية، في محاولة لتطويق المنطقة وتحديد مكان فرار منفذ العملية.

وأشارت إلى أن وحدات الدوفدفان والشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي تشارك، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، في عمليات البحث والملاحقة بهدف إلقاء القبض على منفذ العملية.

كما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات اقتحام في بلدة بيت ريما ودير نظام وعدد من المناطق القريبة من مكان الحادث، فيما توسعت عمليات البحث لتشمل الأجواء، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي عدة جولات في سماء رام الله والبيرة بحثًا عن منفذ العملية.