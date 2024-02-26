الأمن يضبط 12 تاجر مخدرات قبل ترويج سمومهم بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 12 تاجر مخدرات وبحوزتهم كميات متنوعة قبل ترويجها علي عملائهم .

فقد تم ضبط (3 أشخاص ) بدائرة قسم شرطة الخليفة.. وبحوزتهم (1,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش) .

كما ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الزاوية.. وبحوزتهما ( كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض ).

وضبط (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامهم بتشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع مخدر الحشيش ، وبحوزتهم (خليط من مواد مخدرة مخلوطة بمادة الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - فرد خرطوش وعدد من الطلقات – أدوات التصنيع) .

كما تم ضبط (عاطل- ربة منزل "لها معلومات جنائية" ) بدائرة قسم شرطة بولاق.. وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة).

وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار).

كما تم ضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة القطامية .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – سلاح أبيض).

وكذا ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة المرج .. وبحوزتهما (1,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – فرد خرطوش طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابه العامة التحقيقات.