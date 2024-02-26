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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة أي تعديات ورفع الإشغالات المخالفة بالشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

 

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية من إيقاف أعمال بناء مخالف وإزالة تعديات على الأرض الزراعية عبارة عن غرف واسوار بالدبش الأبيض علي مساحة ١٥٠٠ متر تقريبا بناحية قصاصين الشرق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما قامت رئاسة حي ثان الزقازيق و قسم الاعلانات بحملة لإزالة اللوحات الإعلانية غير المرخصة بشارع القومية والمساكن التعاونية و تم إزالة ١٤ لوحة إعلانية مخالفة وايداعها بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

هذا وقد شنت رئاسة مركز ومدينه منيا القمح حملة لرفع الإشغالات ،  شملت الحملة شوارع سعد زغلول و هندسة الرى مزلقان المحطه وتم رفع الاشغالات وتنظيم الباعة الجائلين والتنبيه بعدم وضع اشغالات بحرم الطريق ومنع تكدس مركبات التوكتوك والتي تسير بصورة عشوائية ، كما تم التنبيه على اصحاب المخابز بعدم وضع اي استاندات حديدية امام المخابز وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من التكدسات والتجمعات وتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين.

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وفي مركز كفر صقر، تم شن حملة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامه حفاظاً على السيوله المرورية بمختلف الشوارع والطرق الداخلية.. وأثناء الحملة تلاحظ قيام أحد المواطنين بعمل سلم أمام أحد المحال بالسويقة وعمل مظلة واعاقه الطريق ، على الفور تم إزالة المخالفة وفتح الطريق أمام حركة المواطنين  وتحرير محاضر للمخالفين.

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