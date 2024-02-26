استجبنا للوسطاء.. بيان عاجل من حماس بشأن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي

التقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني خلال زيارته إلى الدوحة، وهي الزيارة التي تعتبر الأولي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأصدرت حركة حماس بيانا، أكد خلاله هنية على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنين العزل في غزة.

كما شرح هنية بشكل موسع حرب التجويع الإجرامية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وما يترتب على ذلك من كارثه إنسانية لم يسبق لها مثيل، خصوصا في مدينة غزة وشمال القطاع في سياق حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس حركة حماس في بيانه، أن "الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المعاناة لحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته في الحرية والخلاص من الاحتلال والحصار، لافتا إلى أن وقف حرب التجويع يحظي بأعلى درجات الاهتمام ولا ينبغي ربط ذلك بأي قضايا أخرى، ولن تسمح الحركة للاحتلال استخدام المفاوضات غطاءً لهذه الجريمة".

وأكد على "أن حماس استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عالية، ولكنها ترى أن الاحتلال الإسرائيلي يماطل، وهو ما لن تقبله الحركة بأي حال من الأحوال، ولن يكون الوقت مفتوحا أمام ذلك".

وعلى جانب آخر، اصدرت قطر بيانا حلف الويارة التي قام بها هنية إلى الدوحة، وقالت إنه خلال اللقاء تم استعراض آخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود دولة قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الشيخ تمام بن حمد آل الثاني، خلال اللقاء، على دعم دولة قطر الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.