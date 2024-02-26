عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن أغازل حماس أبدا| إيهود أولمرت يهاجم نتنياهو بشدة

نتنياهو وأولمرت
نتنياهو وأولمرت

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عن تأييده لعقد صفقة أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أولمرت  في مقابلة موقع "ذا ناشيونال" الإخباري: "نتنياهو يرفض الصفقات لأن أعضاء ائتلافه اليمينيين سيعارضونها، وسيقوم بتفكيك حكومته في 24 ثانية، وليس 24 ساعة".

وأضاف: نتنياهو على استعداد للإضرار بالمصلحة الوطنية، بما في ذلك حياة الأسرى، من أجل بقائه السياسي، يجب إزاحته، فلا سبيل لبقائه في السلطة".

وواصل أولمرت هجومه على نتنياهو قائلا: "لن أغازل حماس أبدا على حساب السلطة الفلسطينية، وهذا هو الخطأ الأساسي في السياسة. إذا كنا نتعامل مع السلطة الفلسطينية، فهناك قضية واحدة فقط على جدول الأعمال وهي قضية السلام والأمن وحل الدولتين، لكن نتنياهو لا يريد التنازل عن سنتيمتر واحد من الأرض”.

إيهود أولمرت صفقة أسرى إسرائيل وحركة حماس وقف إطلاق النار في قطاع غزة نتنياهو السلطة الفلسطينية حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 سنوات لرخصة السايس قابلة للتجديد طبقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات

العمل: إعانات لضحايا معدية منشأة القناطر.. 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف للمُصاب

اجتياح رفح المسمار الأخير.. جوتيرتش يهاجم مجلس الأمن بسبب غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

4,218 مليار جنيه.. ارتفاع أرباح الشركة القابضة للنقل البحري والبري 255.9 %

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

فيديو

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ