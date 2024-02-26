لن أغازل حماس أبدا| إيهود أولمرت يهاجم نتنياهو بشدة

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، عن تأييده لعقد صفقة أسرى بين إسرائيل وحركة حماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أولمرت في مقابلة موقع "ذا ناشيونال" الإخباري: "نتنياهو يرفض الصفقات لأن أعضاء ائتلافه اليمينيين سيعارضونها، وسيقوم بتفكيك حكومته في 24 ثانية، وليس 24 ساعة".

وأضاف: نتنياهو على استعداد للإضرار بالمصلحة الوطنية، بما في ذلك حياة الأسرى، من أجل بقائه السياسي، يجب إزاحته، فلا سبيل لبقائه في السلطة".

وواصل أولمرت هجومه على نتنياهو قائلا: "لن أغازل حماس أبدا على حساب السلطة الفلسطينية، وهذا هو الخطأ الأساسي في السياسة. إذا كنا نتعامل مع السلطة الفلسطينية، فهناك قضية واحدة فقط على جدول الأعمال وهي قضية السلام والأمن وحل الدولتين، لكن نتنياهو لا يريد التنازل عن سنتيمتر واحد من الأرض”.