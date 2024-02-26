صاحبة "أكبر شفاه بالعالم" تكشف خضوعها لـ6 عمليات تجميل في يوم واحد

أصبحت البلغارية أندريا إيفانوفا، حديث وسائل الإعلام بسبب مظهرها المُعدّل، بعد أن أنفقت ما يُقدّر بنحو 20 ألف جنيه إسترليني على حقن الشفاة وحدها.

وعلى الرغم من اعتراف الشابة البالغة من العمر 26 عامًا بأنها تواجه صعوبة في العثور على شريك لحياتها بسبب مظهرها الجذاب والملفت للنظر، إلا أن هذا لم يمنعها من تحقيق هدفها المتمثل في امتلاك أكبر شفاه وخدود في العالم.

وفي محاولة لتحقيق طموحها، خضعت إيفانوفا لست عمليات تجميل بمثابة "تجربة" في يوم واحد فقط، حيث أنفقت مبلغًا باهظًا قدره 830 جنيه إسترليني على هذه الإجراءات التجميلية.

وشملت قائمة علاجاتها الطويلة تشكيل وتكبير وإطالة الذقن، وتشكيل الفك، وتكبير الشفاه، بالإضافة إلى تحسين عظام الوجنتين - كل ذلك في جلسة واحدة.

وقالت أندريا: "كان طبيبي المعتاد يخشى حقن المزيد من حمض الهيالورونيك في شفتي، لكنني كنت مصممة على الحصول على المزيد ولن أتوقف".

وتابعت: "أردت إجراء ست عمليات في وقت واحد، حيث كنت دائمًا أقوم بإجراء بعضها في مناطق مختلفة من الوجه في أيام مختلفة".

واعترفت أندريا بأن هذه التجربة كانت متطرفة، قائلة: "لم يكن لدي في السابق أكثر من ثلاث إبر تُغرز في وجهي في نفس الوقت على الأكثر".

وأكملت: "لكن هذه المرة، أردت تجربة الأمر على نفسي لأرى كيف سيؤثر عدد الحقن ومقدار الفيلر على جسمي".

واضطرت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي للجوء إلى طبيب في ألمانيا لإجراء العمليات في 21 فبراير 2024، حيث رفض طبيبها المعتاد إجراءها لها.

وعلى الرغم من حماس أندريا لهذه التجربة، إلا أنها اعترفت بأنها كانت مؤلمة للغاية - أكثر من المعتاد.