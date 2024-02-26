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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زاهي حواس: مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة.. والمتحف الكبير مشروع القرن الـ 21

زاهي حواس
زاهي حواس

أكد زاهي حواس عالم الآثار، أنه لا صحة لما يطلق عليه لعنة الفراعنة"، مضيفا:" أي مقبرة يتكون فيها جراثيم غير مرئية وعلماء الآثار زمان كانوا بيدخلوا المقبرة فور فتحها، وبالتالي كانت الجراثيم تصيبيهم، لكن الآن يتم ترك المقبرة لمدة من الزمن قبل دخولها لحين خروج الهواء الفاسد".

 

رسالة مهمة من زاهي حواس للمصريين لعودة الآثار المصرية بالخارج

وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، :"كنت متواجدا في المتحف المصري الكبير منذ أسبوع والمتحف المصري الكبير يحمل رسالة للعالم بأكمله".

 وأضاف زاهي حواس:" الدولة المصرية تهتم بالحضارة والآثار المصرية وتم الاهتمام بالمتحف المصري الكبير اهتمام كبير ومصر تبني أعظم متحف في العالم ".

وتابع زاهي حواس:" المتحف المصري الكبير يعبتر أهم مشروع ثقافي في القرن الـ 21 وسوف يجلب عددا كبيرا من السائحين للدولة المصرية ".

وأكمل زاهي حواس :"الرئيس السيسي مهتم باستعادة الآثار المصرية المتواجدة خارج مصر ومصر تبذل مجهودات كبيرة في ملف استرجاع الآثار ". 

زاهي زاهي حواس المتحف المصري الفراعنة اخبار التوك شو

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