البيت الروسي بالإسكندرية ينظم المهرجان الدولي الثاني للأفلام التسجيلية

نظم البيت الروسي بالإسكندرية مساء اليوم " الإثنين" المهرجان الدولي الثاني زمن الأبطال للأفلام التسجيلية.

شهد الافتتاح مدير المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية أرسيني ماتيوسشينكو وعدد كبير من الجمهور، وتضمن الافتتاح عرض مجموعة من الأفلام بحضور روسلان جوساروف مخرج الأفلام التسجيلية بقناة "RT".

أكد المشاركون أهمية ودور السينما في تعزيز الترابط والتعبير عما يدور في المجتمع، مشيرين إلى إعجابهم بالمهرجان الذي يقدم الفنون المميزة، وألمحوا إلى أنه يعد فرصة مميزة لتقديم الفنون والإبداع والتعرف على الفنون الروسية.