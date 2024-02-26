«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، عقب الفوز على فريق الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ‎ 3-2في مجموع الأشواط.‏ وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وظهر «سيدات طائرة الأهلي» بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على التتويج باللقب‎.‎

تأخر الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعود في المباراة سريعًا ويحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-22‏‎.‎

واصل الفريق تفوقه في الشوط الثالث في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة إبراهيم فخر الدين، ليحسم الشوط ‏بنتيجة 25-13‏‎.‎

وتفوق المنافس في الشوط الرابع بنتيجة 25-19، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10 ليحقق كأس السوبر ‏للعام الثاني على التوالي.‏