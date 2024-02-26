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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«سيدات طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

صدى البلد

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، عقب الفوز على فريق الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ‎ 3-2في مجموع الأشواط.‏ وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وظهر «سيدات طائرة الأهلي» بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على التتويج باللقب‎.‎

تأخر الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعود في المباراة سريعًا ويحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-22‏‎.‎

واصل الفريق تفوقه في الشوط الثالث في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة إبراهيم فخر الدين، ليحسم الشوط ‏بنتيجة 25-13‏‎.‎

وتفوق المنافس في الشوط الرابع بنتيجة 25-19، وحسم «سيدات طائرة الأهلي» الشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-10 ليحقق كأس السوبر ‏للعام الثاني على التوالي.‏

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