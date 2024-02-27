تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز سيدات طائرة الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب نظيره الزمالك.

وكتب خالد الغندور، عبر “فيس بوك”: “مبروك لسيدات الأهلي، وهارد لك للزملكاوية، مباراة قوية وصعبة تنتهي بفوز الأهلي بثلاث أشواط مقابل شوطين”.

وتوج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، عقب الفوز على فريق الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ‎ 3-2في مجموع الأشواط.‏

وأقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وظهر «سيدات طائرة الأهلي» بشكل مميز في اللقاء، محققًا الفوز بفضل ‏الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على التتويج باللقب‎.‎

وتأخر الفريق في الشوط الأول بنتيجة 25-22، قبل أن يعود في المباراة سريعًا ويحسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 25-22‏‎، ويتقدم الزمالك مجددا قبل أن يحسم الأهلي النتيجة لصالحه في الشوط الخامس.