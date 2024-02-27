عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجديد عقد شيكابالا بأعلى راتب في مسيرته مع الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الزمالك أنهى اتفاقه مع شيكابالا على تجديد عقده بشكل رسمي، وسيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخه مع النادي، وسيكون العقد لمدة موسمين.

وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "جوميز أوصى إدارة نادي الزمالك بتجديد عقد يوسف أوباما.. واللاعب محل اهتمام بيراميدز للتعاقد معه في صفقة مجانية، لكن المدرب أوصى بتجديد عقده فورا".

وواصل: "فيتوريا أشاد بالتونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك ووصفه بأنه من أفضل المدافعين الذي دربهم في مسيرته، واللاعب سبق ونال إشادات كثيرة من مدربي الزمالك السابقين، سواء فيريرا أو أوسوريو ثم معتمد جمال".

وأكمل: "الزمالك يفكر في التفاوض مع بيراميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي، واللاعب لا يمانع ذلك وابدى رغبته في العودة للفريق".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

سرقوه و أنهوا حياته| المتهمون بقـ.تل جواهرجي بولاق يواجهون هذه العقوبات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 11 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

التحديث الأخير للأسعار عالميا.. ارتفاع الذهب وتراجع الدولار اليوم الثلاثاء

مفاجأة جديدة عن مكافآت نهائي كأس مصر بالسعودية

بعد سرقة مجوهراتها.. المتهم الثاني في قضية ميرهان حسين: مكنش معايا حاجة فتشوني

التنمية المحلية توضح موعد انتهاء التقديم للوظائف الشاغرة بديوان الوزارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

ما أفضل طرق لتوفير المال في تنظيم حفل الزفاف؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ