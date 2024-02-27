تجديد عقد شيكابالا بأعلى راتب في مسيرته مع الزمالك.. تفاصيل

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الزمالك أنهى اتفاقه مع شيكابالا على تجديد عقده بشكل رسمي، وسيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخه مع النادي، وسيكون العقد لمدة موسمين.

وأضاف عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "جوميز أوصى إدارة نادي الزمالك بتجديد عقد يوسف أوباما.. واللاعب محل اهتمام بيراميدز للتعاقد معه في صفقة مجانية، لكن المدرب أوصى بتجديد عقده فورا".

وواصل: "فيتوريا أشاد بالتونسي حمزة المثلوثي مدافع الزمالك ووصفه بأنه من أفضل المدافعين الذي دربهم في مسيرته، واللاعب سبق ونال إشادات كثيرة من مدربي الزمالك السابقين، سواء فيريرا أو أوسوريو ثم معتمد جمال".

وأكمل: "الزمالك يفكر في التفاوض مع بيراميدز للتعاقد مع مصطفى فتحي، واللاعب لا يمانع ذلك وابدى رغبته في العودة للفريق".