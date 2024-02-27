حكومة السودان تدرس بناء عاصمة جديدة

أكد وزير وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم أن حكومة بلاده تدرس بناء عاصمة جديدة لخلق فرص وظائف وتحقيق التنمية المتوازنة في السودان.

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها وسائل إعلام سودانية؛ أن التفكير في تأسيس عاصمة جديدة جاء نظرا لتدمير العاصمة القديمة بسبب القتال وتحتاج إلى بناء وإعمار، وكذلك لتقليص الظل الإداري".

وكان جبريل إبراهيم قد قال في تصريحات سابقه أن خسائر الحرب غير معروفة، وأن هناك حديث عن (220) مليار دولار، لكن هذه الإحصائيات غير دقيقة؛ لذلك فإن الخسائر المالية يجب أن تحصى بواسطة جهات متخصصة وفي ظروف مواتية.

