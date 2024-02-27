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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة السودان تدرس بناء عاصمة جديدة

صدى البلد

أكد وزير وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم أن حكومة بلاده تدرس بناء عاصمة جديدة لخلق فرص وظائف وتحقيق التنمية المتوازنة في السودان.

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها وسائل إعلام سودانية؛ أن التفكير في تأسيس عاصمة جديدة جاء نظرا لتدمير العاصمة القديمة بسبب القتال وتحتاج إلى بناء وإعمار، وكذلك لتقليص الظل الإداري".

وكان جبريل إبراهيم قد قال في تصريحات سابقه أن خسائر الحرب غير معروفة، وأن هناك حديث عن (220) مليار دولار، لكن هذه الإحصائيات غير دقيقة؛ لذلك فإن الخسائر المالية يجب أن تحصى بواسطة جهات متخصصة وفي ظروف مواتية. 
 

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