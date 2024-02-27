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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شاعر فوازير نيللي.. تفاصيل وفاة بخيت بيومي والمؤلفين والملحنين تنعيه

صدى البلد

نعت جمعية المؤلفين والملحنين المصريين الشاعر الرحل بخيت بيومي ، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك . 

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين فى بيان رسمي: تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير بخيت بيومى، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازى لأسرته ومحبيه.

وكان قد رحل الشاعر الكبير بخيت بيومي فى الساعات الاولي من صباح اليوم ، ومن المقرر دفنه خلال الساعات القادمة فى المنصورة . 

وكان الراحل بخيت بيومي قد تعرض لوعكة صحية تطلبت نقله الى إحدى المستشفيات بالمنصورة . 

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وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية، في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة، وبدأ حياته مدرسًا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل

أشهر أعمال الراحل بخيت بيومي، كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل.

 

الشاعر الكبير بخيت بيومي المؤلفين والملحنين والناشرين المؤلفين والملحنين جمعية المؤلفين والملحنين محافظة الدقهلية

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