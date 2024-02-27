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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ما لا تعرفه عن الأتمتة.. وكيفية حمايتها من الهجمات السيبرانية

صدى البلد

الأتمتة هي عملية استخدام التكنولوجيا لتنفيذ مهام بشكل تلقائي وبدون تدخل بشري.

 وتهدف الأتمتة إلى تحسين الكفاءة والدقة وتقليل الأخطاء وتوفير الوقت والتكاليف في العمليات المختلفة.

تعتبر الحماية السيبرانية أحد الجوانب الحيوية في مجال الأتمتة، حيث ترتبط بحماية الأنظمة والشبكات الحاسوبية والأجهزة المتصلة الأتمتة من التهديدات السيبرانية. تتضمن الهجمات السيبرانية اختراق الشبكات، والتجسس، وتعطيل الخدمات، وسرقة البيانات، والتلاعب بالأنظمة المتصلة الأتمتة.

وطبقا لخبراء كاسبريسكى العالمية المتخصصة فى حماية المعلومات فإن دور الحماية السيبرانية في الأتمتة يتضمن عدة جوانب:

1. توفير الأمان للأنظمة الأتمتة: يجب حماية الأنظمة الأتمتة من التهديدات السيبرانية بتوفير حلول أمان قوية. يتضمن ذلك استخدام تقنيات التشفير والتوثيق والتحقق لتأمين الاتصالات والبيانات المرسلة والمستقبلة.

2. مراقبة النظام والكشف عن التهديدات: يجب مراقبة النظام الأتمتة بشكل مستمر للكشف عن أي نشاط مشبوه أو تهديدات سيبرانية محتملة. يجب استخدام أنظمة الكشف عن التسلل وأدوات مراقبة الحماية لتحليل السلوك وتحديد الأنماط غير المعتادة.

3. تحديث البرامج والأجهزة: يجب تحديث البرامج والأجهزة المستخدمة في الأتمتة بانتظام لسد الثغرات الأمنية وتجنب الاستغلال السيبراني. يتطلب ذلك الاطلاع المستمر على التهديدات السيبرانية وتثبيت التحديثات الأمنية اللازمة.

4. التوعية والتدريب: يجب توعية وتدريب الموظفين المعنيين بالأتمتة على أفضل الممارسات الأمنية والسلوك الآمن في التعامل مع الأنظمة الأتمتة. يجب أيضًا تعزيز الوعي بأهمية الحماية السيبرانية وتوفير التدريب اللازم لتطوير المهارات الأمنية.

5. اختبار الاختراق والتقييم الأمني: يجب إجراء اختبارات الاختراق والتقييم الأمني لتحديد الثغرات الأمنية وتقييم فعالية الحماية السيبرانية فيالأتمتة. يتضمن ذلك تقييم قوة كلمات المرور وتحليل النظام للثغرات المحتملة وتحديد نقاط الضعف وتوفير التوصيات لتعزيز الأمان.

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