عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. «كثافة في شارع رمسيس»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

و يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة وصولا إلى ميدان العباسية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة.

كما أن هناك كثافات نسبية أعلى كوبري الحدائق متجها إلى كوبري الفنجري، ويشهد نفق الأزهر انتظام في الحركة المرورية للقادم من صلاح سالم، وكذلك الأمر في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع كوبري أكتوبر.

ويشهد الاوتوستراد سيولة مرورية نسبية للقادم من منطقة حلوان إلي منطقة المعادي، مع إنتظام حركة المرور في منطقة الجبلين وصولا إلى 15 مايو وكذلك الأمر لمن يتجه إلى شارع عباس العقاد، كما أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري السيدة عائشة متجها إلى وسط المدينة.

وبالإنتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات النسبية في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى منطقة الطالبية.

كما يشهد المحور سيولة مرورية لمن يتجه إلى كوبري أكتوبر، كما أن هناك كثافات مرورية مرتفعة عند شارع السودان أمام محطة مترو للقادم من كوبري فيصل إلى منطقة الدقي، وهناك كثافات مرورية متحركة عند محور صفط اللبن وصولا إلى شارع السودان .

الحالة المرورية شارع رمسيس طريق العروبة سيولة مرورية كوبري اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

قرار تاريخي| رد فعل الاتحاد السعودي على تصرف رونالدو غير الأخلاقي أمام جماهير الشباب

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

بعد حريق لوكيشن التصوير.. أول رد فعل من بطل مسلسل الكبير أوي

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. ماكرون يلمح لإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا

تجديد عقد شيكابالا بأعلى راتب في مسيرته مع الزمالك.. تفاصيل

نادي درجة ثانية ينافس باريس سان جيرمان واتحاد جدة على خطف صلاح

لمدة 48 ساعة.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن تعليق العمل مع المنظمات الدولية

إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية

إعلان روسي.. إحباط هجوم أوكراني بالأسلحة الكيميائية في مقاطعة زابوروجيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب والعباية.. زوجة حمادة هلال تشعل السوشيال ميديا في عيد ميلادها

ما أفضل طرق لتوفير المال في تنظيم حفل الزفاف؟

300 شخص يضربون سيدة باكستانية والسبب "عباية رمضان".. القصة الكاملة

الفرق كبير .. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي عجرم تثير حالة من الجدل

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ