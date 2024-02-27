تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة والجيزة.. «كثافة في شارع رمسيس»

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر» على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

و يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة وصولا إلى ميدان العباسية، كما يشهد كوبري الجلاء سيولة مرورية حتى طريق العروبة.

كما أن هناك كثافات نسبية أعلى كوبري الحدائق متجها إلى كوبري الفنجري، ويشهد نفق الأزهر انتظام في الحركة المرورية للقادم من صلاح سالم، وكذلك الأمر في شارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية ومطالع كوبري أكتوبر.

ويشهد الاوتوستراد سيولة مرورية نسبية للقادم من منطقة حلوان إلي منطقة المعادي، مع إنتظام حركة المرور في منطقة الجبلين وصولا إلى 15 مايو وكذلك الأمر لمن يتجه إلى شارع عباس العقاد، كما أن هناك كثافات مرورية أعلى كوبري الحدائق للقادم من منطقة الزاوية، وكذلك الأمر أعلى كوبري السيدة عائشة متجها إلى وسط المدينة.

وبالإنتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع فيصل كثافات مرورية، كما يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة المرور، مع وجود بعض الكثافات النسبية في منطقة مشعل وشارع العشرين حتى منطقة الطالبية.

كما يشهد المحور سيولة مرورية لمن يتجه إلى كوبري أكتوبر، كما أن هناك كثافات مرورية مرتفعة عند شارع السودان أمام محطة مترو للقادم من كوبري فيصل إلى منطقة الدقي، وهناك كثافات مرورية متحركة عند محور صفط اللبن وصولا إلى شارع السودان .