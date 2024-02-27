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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط القومي يعقد برنامجين تدريبيين لتعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة

صدى البلد

عقد معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول «اللامركزية والتنمية المحلية»، وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان “مهارات الاتصال السياسي ”.

وذلك في إطار محاكاة لمجلس الشيوخ المصري، وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، لعدد 90 متدرباً، من مختلف الجهات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي يعقد خلال الفترة من 25حتى 28 فبراير 2024، ويتم تنفيذه على دفعتين.  


وفي هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية»، يهدف إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن  التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة  المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم  بآليات التخطيط اللامركزي.


فيما أشار صلاح الدين إلى أن أهم محاور برنامج «مهارات الاتصال السياسي» تتمثل في التعرف على مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى  جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.


جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لخطة رؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلي تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات.

معهد التخطيط القومي اللامركزية التنمية المحلية وزارة الشباب والرياضة

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