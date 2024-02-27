تعدوا عليه بماسورة حديد.. تفاصيل مقـ.تل مزارع بالمنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع "له معلومات جنائية" - مُصاب بجرح بالرأس) وتوفـى أثناء إسعافه..

وبسؤال نجل شقيقه أفاد بحدوث مشادة كلامية بين عمه المتوفى وإثنين من المزارعَين بسبب خلافات العمل تطورت لمشاجرة قام على إثرها أحدهما بالتعدى على عمه بماسورة حديدية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما الأداة المستخدمة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو السابق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.