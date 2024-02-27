عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حشيش وشابو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات كبيرة بالإسماعيلية

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية، تقدر قيمتها المالية بـ 3,750 مليون جنيه تقريباً.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عدة عناصر إجرامية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية- مركز شرطة الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام). 

كما تم ضبط عاطلَين “لهما معلومات جنائية” بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 4 كيلو جرام من مخدر الآيس "الشابو". 

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3,750 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك انطلاقا من إدراك وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .

IMG_1073
IMG_1073
الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاسماعيلية المخدرات والأسلحة صفقة مخدرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

شروط جديدة لتعويض الإجازات الرسمية بمقابل مادي .. وهؤلاء محرومون

كهربا يسدد غرامته للزمالك خلال أيام قبل جلسة المحكمة المقبلة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

فيديو

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

زاره في المنام .. شاب يحاول اقتحام فيلا عمرو أديب لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ