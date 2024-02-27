منها المخلل والنشويات.. نقيب أطباء الأسنان يكشف أخطر مسببات التسوس وطرق تنظيفها

كشف الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، أخطر مسببات تسوس الأسنان والطريقة الصحيحة لتنظيفها، قائلا: إنه بجانب النشويات والحلويات التي تسبب فى تسوس الأسنان، فهناك الأطعمة تلتصق فى الأسنان.

وأضاف الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن المشروبات الغازية والمخللات وصلصلات المكرونات أيضا تسبب تسوس الأسنان، موضحا أن الطريقة الصحيحة للحفاظ على الأسنان هي تنظيفها جيدا كل خمس ساعات أو بعد كل وجبة.

وتابع الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، أن خيط الأسنان أيضا من الطرق الجيدة جدا لتنظيفها، إضافة إلى إستخدام بخاج الماء مرتين صباحا ومساءا يوميا، ويتم شرائه من الصيدليات.