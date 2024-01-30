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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي أسنانك من التسوس؟

تسوس الأسنان
تسوس الأسنان

تسوس الأسنان هو حالة مرضية تصيب الأسنان وتتسبب في تدهور الأنسجة الصلبة للسن، وتكوّن الثقوب في السن. يحدث تسوس الأسنان عندما تتعرض الأسنان للبلاك، وهو طبقة رقيقة من البكتيريا التي تتكون على الأسنان نتيجة لتراكم الطعام والشراب السكري، وتتفاعل هذه البكتيريا مع السكر لإنتاج حمض يهاجم طبقة المينا، وهي الطبقة الصلبة الخارجية للسن. إذا لم يتم علاج التسوس، فإنه يمكن أن يؤدي إلى تلف أعمق في السن ويسبب ألمًا وحساسية وفقدان السن.

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طرق الوقاية من تسوس الأسنان 

كشف موقع هيلثي عن طرق الوقاية من تسوس الأسنان وللحفاظ على صحة الأسنان، يوصى باتباع الإجراءات التالية:

تنظيف الأسنان بشكل منتظم: يجب تنظيف الأسنان بفرشاة أسنان ناعمة بحركة دائرية لمدة دقيقتين مرتين في اليوم، وخاصة بعد تناول الطعام والشراب السكري.

استخدام معجون أسنان يحتوي على فلوريد: الفلوريد يساعد في تقوية طبقة المينا ويقلل من خطر تسوس الأسنان. لذا، استخدم معجون أسنان يحتوي على تركيز مناسب من الفلوريد.

تنظيف الفراغات بين الأسنان: استخدم خيطًا أو خيطًا تنظيف بين الأسنان لإزالة الفضلات والبلاك من الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالفرشاة.

تقليل تناول السكر: يجب تقليل تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر، حيث يعتبر السكر عاملًا رئيسيًا في تسوس الأسنان.

زيارة طبيب الأسنان بانتظام: ينبغي زيارة طبيب الأسنان للكشف الدوري والتنظيف المهني، حيث يمكن للطبيب أن يكشف عن أي تسوس مبكر ويقدم العلاج المناسب.

هذه الإجراءات المذكورة تساعد في الوقاية من تسوس الأسنان والحفاظ على صحة الفم والأسنان، إذا كنت تعاني من تسوس الأسنان، يجب عليك استشارة طبيب الأسنان لتقييم حالتك وتقديم العلاج المناسب والإرشادات اللازمة.

تسوس الأسنان حالة مرضية تصيب الأسنان طرق الوقاية من تسوس الأسنان تنظيف الأسنان بشكل منتظم تنظيف الفراغات بين الأسنان

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