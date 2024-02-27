تحرك طفيف.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 فبراير

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "آي صاغة".

الذهب اليوم في مصر

سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3428.5 جنيها للبيع و3314.25 جنيها للشراء، بحيث ارتفعت الأسعار عن إعلانات الأمس بنحو 17.25 جنيها.



وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3000 جنيه للبيع و2900 جنيه للشراء، حيث ارتفعت أسعار العيار بنحو 15 جنيها.



سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2571.5 جنيها للبيع و 2485.75 جنيها للشراء، و خسر العيار نحو 12.75 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 24000 جنيه للبيع و23200 جنيه للشراء، و سجل ارتفاعا يقدر بنحو 120 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



عوامل تحدد سعر الذهب عالميًا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.