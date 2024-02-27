أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

تواصل أسعار الذهب الإنخفاض المتتالي حتى اليوم الثلاثاء ليصل سعر عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 3000 جنيه فيما سجل عيار 14 حوالي 1933 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء



ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية وذلك بهدف تحديد الوقت الأنسب للشراء والاستثمار أو من أجل شراء الشبكة.



ويشهد المعدن الأصفر حالة انهيار منذ إعلان مشروع رأس الحكمة وعليه يتوقع الخبراء بأن تلك الفترة هي الوقت الأنسب للشراء .

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مايلي :-

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء وصل إلى 3428 جنيها بيع كما سجل حوالي 3314 جنيها شراء.

- فيما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء تداول عند 3000 جنيه بيع ووصل إلي 2900 جنيه شراء من المستهلك.

-سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء سجل نحو 2700 جنيه بيع وبلغ حوالي 2612 جنيها شراء من المستهلك.

- استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 2000 جنيه بيع ووصل إلى 1933 جنيها شراء.

- استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 25200 جنيه، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 24400 جنيه.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% لافتا انه سيتم تقسيم الجزء المالي على دفعتين الأولى خلال أسبوع بقيمة ١٥ مليار مليار دولار وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون تقريرا رئيسيا للتضخم في الولايات المتحدة في أسبوع مليء بالبيانات وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بحثا عن مؤشرات حول التوقيتات المحتملة لخفض أسعار الفائدة.

فيما صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2033.34 دولار للأونصة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2043.00 دولارا للأونصة.

وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى.

وأشارت تعليقات صدرت مؤخرا عن صناع السياسة بالمركزي الأمريكي إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مما دعم إلى حد كبير الرهانات بأنه لن يكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة قبل يونيو.

ويعزز انخفاض الفائدة جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 884.90 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 951.63 دولار، فيما صعدت الفضة 0.1 % إلى 22.57 دولار للأوقية.