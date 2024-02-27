سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (32) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (13 بندقية آلية- 12 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,970 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية") و تنفيذ (333) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (807) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.