عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط- أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 

 

 أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط (32) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (13 بندقية آلية- 12 بندقية خرطوش - 15 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (32 متهم "لـ 26 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,970 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (4 متهمين "لهم معلومات جنائية") و تنفيذ (333) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"). 

كما تم ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (5 فرد محلى وعدد من الطلقات) وتنفيذ (807) حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 7,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الأسلحة النارية الامن العام البؤر الإجرامية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

تعليق مثير من خالد الغندور عن فوز سيدات طائرة الأهلي على الزمالك

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

مقتل جواهرجي شهير في سطو مسلح على محله في القاهرة

ترشيحاتنا

محكمة في الشيشان تصدر حكمها على حارق القرآن

تحرك طفيف.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 27 فبراير

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن واللحوم

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في تصادم 3 سيارات أعلى محور الضبعة

سلاح ومخدرات .. الشرطة تداهم البؤر الإجرامية بالمحافظات

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

أبوك استشهد.. مقطع فيديو يوثق ردة فعل صادمة لطفل فلسطيني

كارثة.. شيف مشهورة تقدم طريقة لعمل المخلل تسبب السرطان| تفاصيل

الكشف عن 5 أسباب وراء اختفاء العصافير في روسيا.. ما القصة؟

فيديو

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

معجبة تفاجئ شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير ببيروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ