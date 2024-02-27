انطلاق امتحانات شهر فبراير الأسبوع المقبل| الغياب ممنوع والحضور بالزي المدرسي.. وتحذيرات من حيازة الموبايل

يستعد طلاب المدارس ، لبدء امتحانات شهر فبراير 2024 الأسبوع القادم ، وفقا للجداول المعلنة من مديريات التربية والتعليم الموجودة في كل محافظة

ففي محافظتي القاهرة والجيزة وباقي المحافظات ، قررت مديريات التربية والتعليم ، بدء امتحانات شهر فبراير 2024 ، لجميع المراحل " ابتدائى – إعدادى – ثانوى " ، بداية من الاسبوع القادم الموافق الاسبوع الاول من مارس 2024 ، حيث تبدأ معظم المدارس امتحانات شهر فبراير 2024 من يوم الأحد 3 مارس 2024 وفقا للجداول المعلنة لكل صف دراسي

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر فبراير 2024 لطلاب المدارس ، لا يعلن بشكل مركزي موحد من جانب وزارة التربية والتعليم، بينما يتم إعلانه بمعرفة كل مديرية وإدارة تعليمية ومدرسة على حدة بشكل غير مركزي.

ضوابط عقد امتحانات شهر فبراير 2024

- تعقد امتحانات شهر فبراير 2024 في جزء من الحصة

- يتم اجراء امتحانات شهر فبراير 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية

- يقوم بوضع امتحانات شهر فبراير 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية

- لا تخرج أسئلة امتحانات شهر فبراير 2024 عن الأجزاء التي يتم تدريسها ضمن منهج شهر فبراير 2024

- يتم اجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر فبراير 2024

- مادة القيم تقيم من خلال تقويم تكويني يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج وذلك بإستخدام مقياس الآداء

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم آداء التلميذ في كل مادة وفقا نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار إليها بعبارة (اجتاز - لم يجتاز)



ممنوعات في امتحانات شهر فبراير 2024

ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر فبراير 2024

منع حيازة التليفون المحمول مع طلاب صفوف النقل خلال فترة امتحانات شهر فبراير 2024

ممنوع حضور امتحانات شهر فبراير 2024 بزي مخالف حيث لابد من الإلتزام بالزى المدرسي

منع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر فبراير 2024 إلا للضرورة القصوى

عقد امتحانين شهر فقط للترم الثاني

وكانت قد تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتنفيذ خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وتمثلت التعليمات الصادرة لجميع المدارس فيما يلي :

تكثيف المتابعات للمراحل التعليمية والتوجيهات

الاهتمام بالطلاب وبمشاكلهم

عقد امتحانين شهر فقط للترم الثاني والأخذ بالدرجة الأعلى

عمل محاضرات للصف الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، يقوم بها أميز وأكفأ مدرسين للمواد الدراسية.

عمل تقرير حول مدي الاستفادة من المواد التعليمية والتدريبية المفعلة من خلال موقع الوزارة.

التشديد علي مجموعات الدعم والإعلان عنها من خلال رابط يدخل عليه الطالب للتسجيل واختياره للمعلم والمادة التي يرغب في مراجعتها.

ضرورة الإسراع في الانتهاء، من تسليم الكتب ومتابعة الصيانة الدورية للمدارس.

إعلان شروط التقدم لـ1000 مدير مدرسة ووضع أسس لاختيار الأكفأ.

تفعيل الغياب الإلكتروني والتشديد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط.

وضع خطة العمل الجديدة لوحدة الدعم والتواصل.

تقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية.

التعليم تنفي إلغاء الامتحانات الشهرية في المدارس

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلغاء نظام الاختبارات الشهرية لطلاب النقل في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال السنة مستمرة في العام الدراسي الحالي، مشيراً إلى أنه لا إلغاء لنظام الامتحانات الشهرية التي تم تطبيقها العام الماضي.

ضوابط تقييم الطلاب بـ الامتحانات الشهرية

قررت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم عقد 3 اختبارات شهرية في كل فصل دراسي، لافتاً إلى أن التقييمات المستمرة في العام الدراسي الجديد، وستكون جزءا من العملية التعليمية وليست معطلة لها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد 3 اختبارات في كل فصل دراسي : الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي وتكون على مستوى المدرسة، والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من الفصل الدراسي وتتكون على مستوى المدرسة.



وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة للاختبار الثالث فسيكون اختبار نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في منهج الفصل الدراسي بأكمله



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في سنوات النقل سيكون توزيع درجاته في كل مادة كالتالي: 80% من درجة اختبار نهاية الفصل + 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة "الانضباط" + و5% على السلوك.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وعلى جانب آخر .. كان قد وشدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضا على ضرورة أن تكون الدرجات المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية موزعة على خطوات الحل وليس على الناتج النهائى فقط، ووضع نموذج إجابة للأسئلة المقالية يتضمن كافة الإجابات المحتملة.

كما أكد على أن تكون الأسئلة الموضوعية واضحة ومحددة وأن تكون لها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأكد أيضا على ضرورة مراعاة التكافؤ بين مواد اللغات الأجنبية الثانية.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

كما وجه الوزير بضرورة التركيز على أن تقيس الأسئلة نواتج التعلم الأساسية، والتدرج في مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد.