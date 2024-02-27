عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024 الخميس

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .

وتم اختيار ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام فى نسخته السابع والخمسون . بجانب مشاركة دولتى الكويت ونيبال

أعلن اللواء شريف المواردى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ان المشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي

ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجاري راسخ  يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات و التي ينتج عنها رفع جودة المنتجات و تقديمها بأسعار منافسة .

وقال رئيس الهيئة ان الشركات العارضة هذا العام تصل الى  200 شركة على مساحة اجمالية 20 الف متر مربع وبمشاركة وزارتى الانتاج الحربى والداخلية ممثلة فى منافذ " امان " والمجالس التصديرية للصناعات الغذائية والجلود والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية ..وايضا جهاز المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة والغرفة التجارية بدمياط بجانب الخدمات البنكية " بنك مصر وبنك القاهرة " وخدمات البريد المصرى .. ومؤسسة التضامن للتمويل الاصغر  ومشاركة حزب حماة الوطن .

واضاف رئيس الهيئة ان الشركات العارضة تقوم بعرض منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات اليدوية والمراتب والسجاد والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية واليدوية كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد .
وأوضح رئيس الهيئة ان الدول المشاركة " ليبيا " الشقيقة وتشارك بوفد يضم  7 شركات تعمل فى مجال الاستثمارات الصناعية والعقارية والخدمات القابضة والتأمين .

كما يضم المعرض مشاركة دولة الكويت الشقيقة بنحو 10 شركات تعمل فى مجالات الإنشاءات و الصناعات الكهربائية والاسمنت والأعمال الخشبية والتغليف وصناعات البحر والأغذية الخفيفة والحلويات .
وتقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات  بالاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما تشارك دولة نيبال بوفد من وزارة التجارة والصناعة وكذلك مركز التصدير والتجارة .
 

معرض القاهرة الدولي مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 بكام؟

نزل 14 ألف جنيه| انهيار أسعار الحديد في مصر.. وهذا ثمن الطن الآن

أول رد فعل لـ كهربا بعد استبعاده من قائمة الأهلي

مفاجأة في واقعة حبيبة الشماع.. كيف شرح سائق أوبر موقفه على السوشيال؟

خلصوا عليه في مكانه.. ننشر صور مسرح جريمة الخواجة حسني جواهرجي بولاق

قبل رمضان بأيام| هزة في أسواق الماشية واللحوم.. ماذا يحدث؟

سبائك ذهب ومجوهرات بالملايين.. حصر المسروقات من محل الخواجة حسني ببولاق

ترشيحاتنا

هدنة 40 يوما وإطلاق 400 أسير إسرائيلي| ماذا ينتظر غزة خلال شهر رمضان.. تفاصيل المفاوضات

نجم الأهلي السابق: كهربا الأفضل ولو بـ«نُص رِجْل»

إصابة مستشار بهيئة قضايا الدولة في انقلاب سيارة بـ الجيزة

إنفراد.. محادثة ساخنة بين المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين داخل قفص المحكمة

أحمد عمر هاشم: رئيس الجمهورية والإمام الأكبر دائما في نصرة فلسطين وشعبها

سامح شكري: نحذر من أي عمل عسكري في مدينة رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف حقيقة صادمة عن الرجال بعد الزواج

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة كاجوال برفقة حمو بيكا| شاهد

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة بدون زيت

جريئة.. سارة سلامة تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

فى رأس البر.. زحام شديد يحاوط محمد إمام بسبب كوبرا

نجل حلمي بكر: زوجة أبي استولت على شقته وتعذبه| تفاصيل

خِزن مدفونة تحت الأرض.. مقطع فيديو يثير ضجة (ما القصة؟)

رد فعل غريب.. تصرف غير متوقع من حسام حبيب بعد غناء شيرين أغنيته الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ