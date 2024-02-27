انطلاق معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024 الخميس

تنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي EECA EXPO 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات وذلك خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .

وتم اختيار ليبيا لتكون ضيف شرف المعرض هذا العام فى نسخته السابع والخمسون . بجانب مشاركة دولتى الكويت ونيبال

أعلن اللواء شريف المواردى رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ان المشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي

ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجاري راسخ يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات و التي ينتج عنها رفع جودة المنتجات و تقديمها بأسعار منافسة .

وقال رئيس الهيئة ان الشركات العارضة هذا العام تصل الى 200 شركة على مساحة اجمالية 20 الف متر مربع وبمشاركة وزارتى الانتاج الحربى والداخلية ممثلة فى منافذ " امان " والمجالس التصديرية للصناعات الغذائية والجلود والصناعات الكيماوية والأسمدة والحاصلات الزراعية ..وايضا جهاز المشروعات الصغيرة ومركز تحديث الصناعة والغرفة التجارية بدمياط بجانب الخدمات البنكية " بنك مصر وبنك القاهرة " وخدمات البريد المصرى .. ومؤسسة التضامن للتمويل الاصغر ومشاركة حزب حماة الوطن .

واضاف رئيس الهيئة ان الشركات العارضة تقوم بعرض منتجاتها من الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات اليدوية والمراتب والسجاد والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية واليدوية كما يضم المعرض منتجات المحافظات والغرف التجارية والصناعية وتحظى المعروضات بتخفيضات كبيرة إلى جانب إتاحة امكانية التقسيط بدون فوائد .

وأوضح رئيس الهيئة ان الدول المشاركة " ليبيا " الشقيقة وتشارك بوفد يضم 7 شركات تعمل فى مجال الاستثمارات الصناعية والعقارية والخدمات القابضة والتأمين .

كما يضم المعرض مشاركة دولة الكويت الشقيقة بنحو 10 شركات تعمل فى مجالات الإنشاءات و الصناعات الكهربائية والاسمنت والأعمال الخشبية والتغليف وصناعات البحر والأغذية الخفيفة والحلويات .

وتقوم الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالاستعدادات والتحضيرات النهائية لاستضافة المعرض وبما يسهم في خروجه بأفضل شكل ممكن حيث تشهد هذه الدورة إقبالًا ملحوظًا من العارضين المشاركين بالمعرض من مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما تشارك دولة نيبال بوفد من وزارة التجارة والصناعة وكذلك مركز التصدير والتجارة .

