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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بميدان الـ 47 .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، منفذًا جديدًا لمعرض "أهلًا رمضان" بميدان الـ 47 بمدينة كفر الشيخ؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

كلف محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى فتح المنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز المحافظة، وفتح منافذ أهلًا رمضان بالمدن لتوفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بالإضافة إلى ياميش رمضان بأسعار مخفضة، ونسبة تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بسعر السوق.

 

وقال إن هذا المعرض يقام فى إطار تنفيذ مبادرة أهلًا رمضان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتى تقام بالتنسيق بين محافظة كفرالشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، والقوات المسلحة، وأن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر، وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة، ولحوم ودواجن، وأسماك، وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودى الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

طالب محافظ كفرالشيخ، بالتوسع فى إقامة المزيد من المنافذ والمعارض، وذلك لإتاحة السلع والمنتجات الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإحداث المزيد من التوازن والإستقرار فى حركة الأسواق، مضيفًا أن معارض "أهلًا رمضان" تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، والقوات المسلحة، هذا بإلإضافة إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا فروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن إفتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تسيير سيارات الثلاجة كمنافذ متحركة، للوصول إلى القرى والنجوع بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والإهتمام بالقرى الأكثر احتياجًا، لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومحاربة الغلاء.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدى لكافة وسائل الإحتكار، وذلك من خلال التوسع فى إقامة معارض ومنافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية، ومحال الجزارة ومحلات بيع الأسماك بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، والطب البيطرى، وإعلان قوائم اسعار البيع للمواطنين وضبط الاسواق، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية فى المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الاكثر احتياجًا.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشركة القابضة للصناعات الغذائية الشركة القابضة للصناعات الشركة القابضة اللواء جمال نورالدين

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