أخبار السيارات| كيف يمكن اكتشاف زيت المحرك المغشوش .. سعر شانجان يونى تى 2024 بدون زيادات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد إم جي 3 موديل 2024 الهجين ، وتنتمي MG 3 الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وجاءه MG 3 الهاتشباك الهجين لتحل بدل العديد من الإصدارات منها ، رينو كليو E-Tech .

الإطارات تمثل عامل الأمان والثبات الأول علي الطريق خصوصا في الظروف الجوية القاسية مثل الامطار والتي تتسبب في حدوث عملية انزلاق للسيارة .

زيت المحرك من أحد العناصر الحيوية لـ محرك السيارة ، وبالتالي يجب الاهتمام بموثوقية زيت السيارة قبل تغيره حتي لا يحدث أي أضرار بمحرك السيارة .

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالكثير من المشاكل التي اثرت علي تواجد السيارات لدي الوكلاء والموزعين ، بالإضافة الي ان الاحداث التي اثرت علي سوق السيارات كانت قاسية بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار .

يضم سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات السيارات التي يبحث عنها المواطنين، وتوافرت تلك السيارات لاتاحتها امام المواطنين واختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، بالإضافة إلي أن سوق المستعمل المصري يتميز بسهولة إعادة بيع طرازاته .