أخبار السيارات.. نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة.. الفرق بين واي دي F3 وشيري أريزو 5 بالسوق المحلي

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قيادة السيارات بها العديد من الصعوبات ، وتجلب معها الكثير من المشاكل خصوصا عند الانتقال من قيادة سيارة الي قيادة سيارة أخرى، وبالتالي يجب قيادة السيارات بحرص شديد، مع مراعات العديد من الخطوات الهامة لتي يجب اتباعها .



الصدأ هو العملية التي يحدث من خلالها تحويل الحديد أو الفولاذ إلى أكسيد الحديد ، بالإضافة إلي تكوين أملاح الهيدروكسيد.

سوق السيارات المصري ينتشر به باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق علي مستوي العالم ، وهذه الزيادة جاءت بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

كشفت شركة فولكس فاجن المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي ID.7 الكهربائية الجديدة لفئة السيارات الكومبي العائلية .

كشف وكيل سيارات بي إم دبليو في مصر عن توافر إصدارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة الجديدة كلياً ، وتنتمي بي إم دبليو الجديدة لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بشكل مميز وحصري .