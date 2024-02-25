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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. نصائح هامة يجب اتباعها قبل البدء بالقيادة.. الفرق بين واي دي F3 وشيري أريزو 5 بالسوق المحلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

قيادة السيارات بها العديد من الصعوبات ، وتجلب معها الكثير من المشاكل خصوصا عند الانتقال من قيادة سيارة الي قيادة سيارة أخرى، وبالتالي يجب قيادة السيارات بحرص شديد، مع مراعات العديد من الخطوات الهامة لتي يجب اتباعها .
 

الصدأ هو العملية التي يحدث من خلالها تحويل الحديد أو الفولاذ إلى أكسيد الحديد ، بالإضافة إلي تكوين أملاح الهيدروكسيد.

سوق السيارات المصري ينتشر به باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق علي مستوي العالم ، وهذه الزيادة جاءت بسبب الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي .

كشفت شركة فولكس فاجن المتخصصة في مجال صناعة السيارات عن طرازها الجديد فولكس فاجن ID.7 موديل 2024 الكهربائية ، وتنتمي ID.7 الكهربائية الجديدة لفئة السيارات الكومبي العائلية .

كشف وكيل سيارات بي إم دبليو في مصر عن توافر إصدارات بي إم دبليو من الفئة الخامسة الجديدة كلياً ، وتنتمي بي إم دبليو الجديدة لفئة السيارات السيدان الفاخرة ، وتظهر بشكل مميز وحصري .

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