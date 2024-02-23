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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص عربة 7 ركاب من شيفروليه.. أشهر 5 ماركات رياضية صينية "بالأسعار".. كيا سبورتاج 2024 "خليجي" بهذا الثمن

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

5 سيارات رياضية يقدمها الصانع الصيني.. أشهرها MG وشيري

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات الصينية، والتي اثبتت تواجد كبير محليًا وعالميًا ايضا، وتتنوع تلك الطرازات سواء من ناحية العلامات التجارية، أوالتجهيزات الفنية والتقنية، وايضا عنصر التصميم الخارجي، مثل فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

أرخص سيارة 7 راكب من شيفروليه بالسوق المصري.. كم سعرها؟

حققت سيارات شركة شيفروليه شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، لما اقدمة من اصدارات متنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أوالفئة الرياضية SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ"فان" صاحبة الـ 7 مقاعد، ومنها النسخة N300 موديل 2024 المقدمة في السوق المصري.

 

كيا سبورتاج 2024 الفئة الثالثة "خليجي" للبيع بهذا السعر

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تمد الأسواق العللمية بعدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أومن ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية، اشهرها هي نسخة الـ SUV "سبورتاج".

 

جيلي GX3 PRO "كسر زيرو" 2024 .. أرخص من سعرها الرسمي

ظهرت السيارة جيلي GX3 PRO، والتي تعد أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر، للبيع على الإنترنت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بسعر أقل من سعرها الرسمي بحوالي 99 ألف جنيه.

 

رينو سانديرو 2017 "أوتوماتيك" .. للبيع بسعر مناسب

تعتبر السيارة رينو سانديرو موديل 2017 من اشهر اصدارات الهاتشباك، التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال بيع السيارات المستعملة.

 

جديد في مصر .. سعر VGV U70 PRO موديل 2024

تعتبر السيارة VGV U70 PRO موديل 2024، واحدة من أبرز السيارات التي انطلقت حديثًا بالسوق المصري، حيث تنتنمي هذه النسخة إلى عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة رياضية عصرية، وعلامة تجارية تنتمي إلى اصدارات الصانع الصيني.

 

مرسيدس GLA كسر زيرو 2023.. اعرف سعرها

ظهرت السيارة مرسيدس GLA للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، حيث تباع السيارة عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وهي بحالة كسر الزيرو، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا في صورتها الكاملة.

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