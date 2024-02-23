أخبار السيارات| أرخص عربة 7 ركاب من شيفروليه.. أشهر 5 ماركات رياضية صينية "بالأسعار".. كيا سبورتاج 2024 "خليجي" بهذا الثمن

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يحتوي السوق المصري على باقة من السيارات الصينية، والتي اثبتت تواجد كبير محليًا وعالميًا ايضا، وتتنوع تلك الطرازات سواء من ناحية العلامات التجارية، أوالتجهيزات الفنية والتقنية، وايضا عنصر التصميم الخارجي، مثل فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

حققت سيارات شركة شيفروليه شعبية كبيرة محليًا وعالميًا، لما اقدمة من اصدارات متنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أوالفئة الرياضية SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ"فان" صاحبة الـ 7 مقاعد، ومنها النسخة N300 موديل 2024 المقدمة في السوق المصري.

استطاعت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تمد الأسواق العللمية بعدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أومن ناحية التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية، اشهرها هي نسخة الـ SUV "سبورتاج".

ظهرت السيارة جيلي GX3 PRO، والتي تعد أرخص إصدارات العلامة التجارية الصينية في مصر، للبيع على الإنترنت بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع بسعر أقل من سعرها الرسمي بحوالي 99 ألف جنيه.

تعتبر السيارة رينو سانديرو موديل 2017 من اشهر اصدارات الهاتشباك، التي قدمتها العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت، عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال بيع السيارات المستعملة.

تعتبر السيارة VGV U70 PRO موديل 2024، واحدة من أبرز السيارات التي انطلقت حديثًا بالسوق المصري، حيث تنتنمي هذه النسخة إلى عائلة الـ SUV، وتقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع إطلالة رياضية عصرية، وعلامة تجارية تنتمي إلى اصدارات الصانع الصيني.

ظهرت السيارة مرسيدس GLA للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر، حيث تباع السيارة عن طريق احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، وهي بحالة كسر الزيرو، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا في صورتها الكاملة.