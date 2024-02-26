أخبار السيارات | أرخص عربية «زيرو» 7 مقاعد تبدأ من 283 ألف جنيه .. و5 موديلات جديدة أقل من المليون.. واركب جيب شيروكي بـ250 ألفا

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر علامة GAC من احدث الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، والتي انطلقت عبر باقة من السيارات، ومنها النسخة EMKOO موديل 2024، حيث تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار تبدأ من مليون و400 ألف جنيه.

تعتبر السيارة بيجو 408 من أحدث إصدارات الأسد الفرنسي بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية مع مظهر عصري، ويتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات مع أسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و609 آلاف و990 جنيها، بعد أن شهدت تلك النسخة زيادة سعرية رسمية بلغت 500 ألف جنيه شملت جميع الفئات.

تعتبر السيارة تيفولي 2024، هي ارخص إصدارات العلامة الكورية الجنوبية سانج يونج المقدمة بالسوق المصري، مقارنة بالنسخة تيفولى XLV أو النسخة سانج يونج توريس الجديدة كليًا، وتقدم السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، باطلالة رياضية من فئة الـ SUV، مع فئة واحدة من التجهيزات.

تمتلك السيارة جيب شيروكي شعبية كبيرة في عالم السيارات، نسبة إلى تصميمها الرياضية والذي يمنحها أفضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالاضافة إلى قدرات الدفع الرباعي، ومساحتها الداخلية الرحبة، إلى جانب ارتفاعها المناسب.

يبحث الكثير عن سيارات جديدة لم تكسر أسعارها الرسمية حاجز المليون، وسط الزيادات المتتالية التي يشهدها قطاع هذا القطاع، ويضم السوق المصري العديد من الطرازات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية أو من ناحية الفئات والتجهيزات.

تنتمي السيارة MG RX5 PLUS إلى عائلة السيارات الرياضية، والتي تعد احدث اصدارات العلامة التجارية في مصر، بدلاً من النسخة السابقة RX5، وظهرت هذه السيارة للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو".

تعتبر السيارة سوزوكي فان موديل 2024، هي ارخص سيارة في السوق المصري، عن فئة الـ 7 مقاعد، إلى جانب تقديمها عبر طرازات اخرى من "بيك اب"، والفئة الخاصة بنقل البضائع، واشتهرت السيارة بالاعتمادية وانتشارها الواسع، نسبة إلى اسعارها الاقتصادية مقارنة بسيارات اخرى.

تنتمي السيارة هيونداي النترا HD إلى فئة السيدان الشهيرة، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة في الشارع المصري، نسبة للعديد من المقاومات، وظهرت احدى طرازات هذه النسخة للبيع على الانترنت، في حالة المستعمل، بعد أنقطعت مسافة قدرها 180 ألف كيلومتر.