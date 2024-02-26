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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيجو 408 موديل 2024 الجديدة في مصر

 بيجو 408 موديل 2024
 بيجو 408 موديل 2024

تعتبر السيارة بيجو 408 من أحدث إصدارات الأسد الفرنسي بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية مع مظهر عصري، ويتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات مع أسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و609 آلاف و990 جنيها، بعد أن شهدت تلك النسخة زيادة سعرية رسمية بلغت 500 ألف جنيه شملت جميع الفئات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 408 موديل 2024 في مصر، واستعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

 بيجو 408 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2024

تضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 مقاعد ذات تحكم كهربائي، مع تقنية التدليك والتدفئة والتبريد ، مكيف هواء أوتوماتيكي ثاني التبريد، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا، شاحن لاسلكي، مثبت سرعة، جنوط رياضية قياسها 18 بوصة.

 بيجو 408 موديل 2024

كما تحتوي بيجو 408 موديل 2024 على شاشة 10 بوصة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي وأندريد اوتو، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وسائد هوائية تصل لـ 6 AIRBAGS، وحزمة من أدوات المساعدة والمكابح.

 بيجو 408 موديل 2024

وزودت السيارة بيجو 408 موديل 2024 بناقل سرعات 8 غيار، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يمكنه إنتاج 215 حصانا و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 بيجو 408 موديل 2024

السعر الرسمي الجديد للسيارة بيجو 408 موديل 2024 بعد زيادات فبراير 

الفئة الأولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2.609.990 جنيه بدلاً من 2.109.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر 2.849.990 جنيه بدلاً من 2.349.990 جنيه.

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